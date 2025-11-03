Телефонные мошенники вербуют жертв для выполнения их инструкций

Жительница Минска услышала разговор своей бабушки с телефонными мошенниками. Но вместо того чтобы обратиться в милицию, она вместо родственницы отправилась на задание аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как рассказали в милиции, завербованная злоумышленниками 24-летняя девушка приехала к пенсионерке, которая после с разговора с аферистами подготовила 8,5 тыс. рублей для "декларирования". Но 87-летняя женщина все же вовремя опомнилась, после ее звонка в милицию курьера успели задержать до передачи денег кураторам.

Алексей Асущенко, начальник ОУР Первомайского РУВД г. Минска:

"Накануне ее бабушке позвонили неизвестные. Они представились работниками "Белтелекома" и под предлогом продления договора потребовали паспортные данные. Затем с женщиной связался лжеправоохранитель и сообщил, что аферисты втянули ее в преступную схему, и предложил поучаствовать в поимке злоумышленников. Разговор услышала внучка потерпевшей. Она тоже поверила мошенникам и вызвалась вместо бабушки выполнять инструкции".