3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Телефонные мошенники вербуют жертв для выполнения их инструкций
Жительница Минска услышала разговор своей бабушки с телефонными мошенниками. Но вместо того чтобы обратиться в милицию, она вместо родственницы отправилась на задание аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как рассказали в милиции, завербованная злоумышленниками 24-летняя девушка приехала к пенсионерке, которая после с разговора с аферистами подготовила 8,5 тыс. рублей для "декларирования". Но 87-летняя женщина все же вовремя опомнилась, после ее звонка в милицию курьера успели задержать до передачи денег кураторам.
Алексей Асущенко, начальник ОУР Первомайского РУВД г. Минска:
"Накануне ее бабушке позвонили неизвестные. Они представились работниками "Белтелекома" и под предлогом продления договора потребовали паспортные данные. Затем с женщиной связался лжеправоохранитель и сообщил, что аферисты втянули ее в преступную схему, и предложил поучаствовать в поимке злоумышленников. Разговор услышала внучка потерпевшей. Она тоже поверила мошенникам и вызвалась вместо бабушки выполнять инструкции".
Похожая история произошла в Бобруйске. 53-летняя местная жительница оказалась под влиянием преступников и по заданию якобы милиции забрала деньги у другой женщины и успела перевести их мошенникам. А возмещение ущерба, согласно белорусскому закону, лежит на плечах пособников, которые привлекаются к ответственности наравне с другими участниками преступной схемы.