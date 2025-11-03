4 фуры столкнулись в Иркутской области: среди погибших и пострадавших есть граждане Беларуси

В Иркутской области сотрудники МЧС России ликвидируют последствия серьезного ДТП. Среди пострадавших есть и белорусы. В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегруза.

Специалисты МЧС России при помощи аварийно-спасательных инструментов провели деблокирование пострадавших. Предварительно, двое погибли, еще двое травмированы.

"Среди погибших и пострадавших - граждане Беларуси и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении губернатора Иркутской области.