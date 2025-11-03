3.68 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
4 фуры столкнулись в Иркутской области: среди погибших и пострадавших есть граждане Беларуси
Автор:Редакция news.by
В Иркутской области сотрудники МЧС России ликвидируют последствия серьезного ДТП. Среди пострадавших есть и белорусы. В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре большегруза.
Специалисты МЧС России при помощи аварийно-спасательных инструментов провели деблокирование пострадавших. Предварительно, двое погибли, еще двое травмированы.
"Среди погибших и пострадавших - граждане Беларуси и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении губернатора Иркутской области.
На месте работают спасатели, медики, сотрудники полиции и специалисты дорожной службы, которые разбираются в произошедшем.