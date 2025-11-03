В Минске наградили лауреатов специального фонда Президента Беларуси

В Минске лучшим из лучших вручили нагрудные знаки "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў".

3 ноября Музей истории Великой Отечественной войны стал местом встречи представителей талантливой и одаренной молодежи. Там собрались не просто учащиеся и студенты, а победители международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Эти 38 ребят доказали, что возможность развиваться есть всегда и везде, даже несмотря на то, что ты вырос и учился в небольшом городке или деревне. Беларусь богата на талантливых людей.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Благодаря поддержке Президента уже практически на протяжении 30 лет более чем 1700 молодых ребят стали лауреатами специального фонда. Более чем 43 тыс. талантливых, одаренных ребят получили поддержку специального фонда. Наша молодежь является одаренной, талантливой, и она именно своим трудом и своими успехами прославляет нашу страну на мировой арене. И мы в очередной раз доказали, что Беларусь является страной интеллектуальной, образованной и очень богатой на талантливых ребят".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

"Я в 10-м классе участвовал в двух международных олимпиадах по химии. Менделеевская международная олимпиада по химии проводится МГУ. Тогда в ней участвовало около 30 стран. Вторая международная олимпиада проводится уже Международным химическим сообществом в Саудовской Аравии, в ней участвовало уже 90 стран. Я получил бронзовые медали на обеих олимпиадах", - поделился студент 1-го курса БГМУ Владислав Коротков.

Награды получили и те, кто вырастил из обычных ребят настоящих гениев, будущих заслуженных деятелей науки, искусства.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Спасибо педагогам за то, что у нас растет такое талантливое поколение ребят, которые во всех социальных сферах нашей жизни делают успехи и, я надеюсь, будут продолжать это делать. И мы с огромным удовольствием будем их всегда отмечать, награждать и помогать, потому что все-таки таланту надо помогать".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси