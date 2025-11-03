Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Индии погибли 20 человек

Смертельное ДТП в Индии. 20 человек погибли и еще 18 пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика. Среди жертв - оба водителя, несколько женщин и младенец.

По данным полиции, фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Удар был настолько сильным, что часть груза высыпалась на автобус, придавив пассажиров.

Для извлечения людей использовали экскаваторы. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости и потеря управления водителем грузовика.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

аварияИндия