В результате столкновения автобуса с грузовиком в Индии погибли 20 человек
Автор:Редакция news.by
Смертельное ДТП в Индии. 20 человек погибли и еще 18 пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика. Среди жертв - оба водителя, несколько женщин и младенец.
По данным полиции, фура с гравием выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Удар был настолько сильным, что часть груза высыпалась на автобус, придавив пассажиров.
Для извлечения людей использовали экскаваторы. Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости и потеря управления водителем грузовика.