Очередь легковых авто в Польшу через пункт пропуска "Брест" выросла в 6 раз
Очередь из легковых авто, следующих в Польшу через пункт пропуска "Брест", увеличилась в 6 раз. Причина - закрытие Литвой границы с Беларусью до 1 декабря.
Если неделю назад выезда в ЕС через Брест в среднем ожидали 300-400 машин, то сегодня эта цифра выросла до 2,5 тыс. Грузовые автомобили, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского пункта наблюдался рост очередей.
После принятия белорусской стороной ответных мер по следованию литовских грузовиков только через белорусско-литовский участок границы, количество авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к стабильным показателям. Сейчас в пункте пропуска "Козловичи" на польском направлении в очереди стоят более 2 тыс. грузовых авто, в "Григоровщине" на латвийском - 520.