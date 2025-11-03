Очередь легковых авто в Польшу через пункт пропуска "Брест" выросла в 6 раз

Очередь из легковых авто, следующих в Польшу через пункт пропуска "Брест", увеличилась в 6 раз. Причина - закрытие Литвой границы с Беларусью до 1 декабря.

Если неделю назад выезда в ЕС через Брест в среднем ожидали 300-400 машин, то сегодня эта цифра выросла до 2,5 тыс. Грузовые автомобили, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на польское и латвийское направления, где в первые несколько суток после закрытия литовского пункта наблюдался рост очередей.