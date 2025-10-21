3.68 BYN
Масштабный праздник от МВД собрал несколько тысяч семей со всей страны в Минске
21 октября Беларусь отмечает День отца. Масштабный праздник от Министерства внутренних дел собрал несколько тысяч семей со всей страны в Минске. Такая встреча призвана поддержать многодетные семьи, которые воспитывают ребят с особенностями, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга.
На площадке аквапарка "Лебяжий" были рады всем. Интерактивные зоны, выставка техники и вооружения, душевное общение в неформальной обстановке сделали день по-настоящему праздничным.
Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси: "Мы такое огромное внимание уделяем деткам, которые просто к нам присоединились и сегодня могут спокойно находиться с нами. Это огромная работа. Это военно-патриотические клубы, это профильные классы, это наши дети в школах, юные инспекторы дорожного движения. Работаем со всеми. Поэтому это все одна большая наша милицейская семья".
Главные герои дня – отцы, опора, защита и пример. И такой пример здорового образа жизни 21 октября показали более сотни пап, они вышли на старт не в милицейской, а в спортивной форме.