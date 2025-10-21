Масштабный праздник от МВД собрал несколько тысяч семей со всей страны в Минске

21 октября Беларусь отмечает День отца. Масштабный праздник от Министерства внутренних дел собрал несколько тысяч семей со всей страны в Минске. Такая встреча призвана поддержать многодетные семьи, которые воспитывают ребят с особенностями, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга.



На площадке аквапарка "Лебяжий" были рады всем. Интерактивные зоны, выставка техники и вооружения, душевное общение в неформальной обстановке сделали день по-настоящему праздничным.

Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси: "Мы такое огромное внимание уделяем деткам, которые просто к нам присоединились и сегодня могут спокойно находиться с нами. Это огромная работа. Это военно-патриотические клубы, это профильные классы, это наши дети в школах, юные инспекторы дорожного движения. Работаем со всеми. Поэтому это все одна большая наша милицейская семья".