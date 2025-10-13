Масштабный проект: патриотический центр в Брестской крепости строят ребята со всей Беларуси

Важный объект для белорусов: на Кобринском укреплении Брестской крепости продолжают возведение Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Сейчас идет вторая очередь строительства. В возведении центра активно принимает участие и молодежь.

Каждый учебный понедельник в Центре патриотического воспитания молодежи стартует новая смена. Утром 13 октября сюда приехали ребята из колледжей Брестской области. Здесь они пробудут пять дней. Распорядок четкий. В основе военное дело - физическая подготовка и история героического прошлого Родины.



В июне 1941-го на этом месте дислоцировался 125-й стрелковый полк. Спустя почти 85 лет юное поколение помнит подвиг защитников.

"Я второй год состою в военно-патриотическом клубе "Горизонт". Конечно, интересно побывать здесь, потому что другой распорядок дня, другие занятия. Проходит это все на базе Брестской крепости, что тоже немаловажно", - рассказала воспитанница Центра патриотического воспитания молодежи Мария Ловицкая.

Свои двери для учащихся средних специальных учреждений региона центр открыл с 1 сентября. С января 2026 года здесь смогут пребывать и ребята со всей страны. К слову, некоторые из них уже познакомились с ритмом жизни в комплексе. По специальным программам сюда уже приезжали дети из разных уголков Беларуси и России.

Виктор Иванов, директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества: "У нас уже пятый год работает программа областных учебно-тренировочных сборов по военно-патриотической подготовке "Победитель", в рамках которой ежегодно более тысячи ребят из Брестской области находятся в центре в течение пяти дней. Это комплексная военно-патриотическая программа - 63 учебных часа. Однако с этого учебного года в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Республиканского центра патриотического воспитания молодежи мы расширили эту программу. Видим, что это направление очень востребовано".

Сейчас идет вторая очередь создания патриотического центра. Будущий учебный корпус возводят на фундаменте, который обнаружили на старте работ. Строят все здания в едином историческом стиле, стараются сохранить былой облик, в том числе и старые надписи.

К слову, студенческие отряды трудятся здесь постоянно. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи имеет статус Всебелорусской молодежной стройки. И сегодня на вахту заступили учащиеся политехнического колледжа Бреста.