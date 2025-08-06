Масштабные изменения ждут владельцев электросамокатов, велосипедов и моноколес

Масштабные изменения ждут владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес и всего того, что юридически называется средствами персональной мобильности.

Нововведения вступают в силу с 1 сентября

В правилах закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части, что позволит снизить аварийность.

Это связано с тем, что за последние несколько лет количество подобных ДТП резко возросло. Только за последние 2 года инцидентов около 900. Именно травматизм и стал причиной изменений в законодательстве.

Главное революционное нововведение - часть электросамокатов и других быстрых устройств перестанут быть средствами персональной мобильности. На них понадобятся права.

Средством персональной мобильности с 1 сентября будет считаться то устройство, у которого максимально конструктивная скорость движения не более 25 км/ч. Исключения лишь моноколесам, там есть ограничение по массе (не более 35 кг). Средства персональной мобильности предназначены для движения одного человека. И эта категория приравнена к велосипедистам. Остальные в зависимости от мощности будут классифицироваться как мопед или мотоцикл.

Виктор Ротченков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb078e-3bd5-4005-9360-2419aebf1500/conversions/111bcb94-a838-4ee9-8ada-f20cee73e0a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb078e-3bd5-4005-9360-2419aebf1500/conversions/111bcb94-a838-4ee9-8ada-f20cee73e0a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb078e-3bd5-4005-9360-2419aebf1500/conversions/111bcb94-a838-4ee9-8ada-f20cee73e0a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bdb078e-3bd5-4005-9360-2419aebf1500/conversions/111bcb94-a838-4ee9-8ada-f20cee73e0a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Виктор Ротченков

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Именно заводом-изготовителем установленная максимальная скорость будет в основном являться определяющей. Если у нас нет данных от производителей, все будет устанавливаться согласно экспертизе. Уже вступил в силу госстандарт, который регламентирует оценку конструктивной скорости".

Все, что быстрее 25 км/ч, теперь будет мотоциклом или мопедом, а значит, нужна постановка на учет. Регистрация уже доступна. На все вопросы ответят в ГАИ. Пока есть упрощенная регистрация. Она действует до 1 сентября 2026 года.

"Лицо, у которого на сегодняшний день есть такое средство, которое по своим характеристикам больше 25 км/ч, у него есть упрощенный порядок регистрации. Лицо должно предоставить свое средство в испытательную лабораторию, которая является резидентом Республики Беларусь, включенным в единый реестр органов по оценке в соответствии с Евразийским экономическим) союзом. По результатам оценки, если она соответствует категории механического транспортного средства, либо мопеду, либо мотоциклу, ему оформляется электронный паспорт. И только с этим электронным паспортом мы осуществляем регистрацию данного средства. Упрощенный порядок - это если утеряли документы о покупке, либо нет каких-то других документов, которые на сегодняшний день требуются, мы абсолютно без всяких документов будем осуществлять упрощенный порядок регистрации таких средств", - пояснил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси.

В полную силу все нововведения заработают следующим летом, но с 1 сентября появится много бесправников на самокатах, которые юридически будут уже считаться водителями мопедов или мотоциклов. Ответственность у такого бесправника такая же, как у автомобилиста. На первый раз штраф – до 20 базовых величин, на второй – возможен арест, на третий - уголовная ответственность.

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Когда анализировалась статистика, у нас свыше 900 дорожно-транспортных происшествий за 2 года произошло именно с категорией участников дорожного движения, которые передвигаются на велосипедах и СПМ. Особую тревогу в последние годы вызывает ситуация, связанная со средствами персональной мобильности. Мы в 2024-м получили порядка 80 % прироста дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 4 человека у нас на дорогах погибли. Это тенденция негативная, к сожалению. В этом году уже 3 человека погибли за полгода на дорогах республики".

Появятся лимиты на скорость. На проезжей части и велодорожках скорость не должна превышать 25 км/ч, в других местах населенного пункта - не более 10 км/ч. Также вводится запрет на движение в пешеходных зонах и на тротуарах, если масса устройства превышает 35 кг. Только по велодорожкам. Переезд из жилой зоны в жилую, например, из одного двора в другой, где нет пешеходного перехода на проезжей части, велосипедист может не спешиваться, но обязан уступить дорогу автомобилю.