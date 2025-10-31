3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Мастер-классы и интерактивные площадки погружали в профессию участников агрофорума в Минске
Знание сельскохозяйственной техники, инновационные технологии в тракторостроении и цифровизация животноводства. В Минске прошел аграрный форум, который собрал педагогов, учащихся профильных колледжей и учеников агроклассов Минского региона.
В программе - мастер-классы, знакомство с оборудованием, викторины и интерактивные площадки.
Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования: "Задача, которую мы перед собой поставим, погружение наших учащихся в специальности. Белорусский аграрно-технический университет, он огромен с точки зрения специальностей, разновидностей, специализации. Учащиеся имеют возможность посмотреть на инновационные специальности, технологии и лаборатории, которые позволят им сделать свой правильный выбор и прийти новым специалистам в сельское хозяйство".
В Минской области большое внимание уделяют развитию и подготовки кадров для агропромышленной сферы. Открыто более 155 агроклассов, которые сотрудничают с профильными колледжами, посещают местные предприятия.