Мастер-классы и интерактивные площадки погружали в профессию участников агрофорума в Минске

Знание сельскохозяйственной техники, инновационные технологии в тракторостроении и цифровизация животноводства. В Минске прошел аграрный форум, который собрал педагогов, учащихся профильных колледжей и учеников агроклассов Минского региона.





В программе - мастер-классы, знакомство с оборудованием, викторины и интерактивные площадки.

Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования: "Задача, которую мы перед собой поставим, погружение наших учащихся в специальности. Белорусский аграрно-технический университет, он огромен с точки зрения специальностей, разновидностей, специализации. Учащиеся имеют возможность посмотреть на инновационные специальности, технологии и лаборатории, которые позволят им сделать свой правильный выбор и прийти новым специалистам в сельское хозяйство".