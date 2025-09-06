Бизнесмены и активисты из Африки приезжают в Беларусь, чтобы налаживать связи и искать людей, которые смотрят с ними в одну сторону, в том числе и перенимать опыт.

Глава камерунской партии "Объединение людей для социального обновления" Серж Эспуар Матомба в проекте "Это другое" рассказал, что экономическая политика в Камеруне - это политика, благоприятствующая захватчикам. "Приезжают, берут сырье и уезжают. Это не политика, которая благоприятствует переработке и потреблению местных продуктов", - отметил он.

"Сегодня таким странам, как Камерун, трудно по-настоящему строить планы на будущее, потому что нельзя сказать, что у нас есть инженеры, которые могут собирать машины для развития того или иного сектора. Мы вынуждены покупать, мы вынуждены импортировать, хотя у нас есть университеты, у нас есть технические школы, которые могут обучать людей для строительства этих аппаратов", - высказал сожаление глава партии.

Он убежден: ни у кого нет монополии на диктат в отношении других стран. Из-за несправедливости Камеруну важно пересмотреть отношения с так называемыми "демократическими" странами.

Серж Эспуар Матомба:

"После 60 лет независимости в Камеруне какие страны были привилегированными партнерами? Франция в первую очередь, Англия, Соединенные Штаты. Если мы подведем итоги этого сотрудничества за 60 лет и зададимся вопросом, положительный ли итог, то ответ - нет. Итак, если ответ нет, это означает, что мы должны пересмотреть условия сотрудничества и открыться для других партнеров, работать с теми, кто не проводит политику изоляции и сдерживания".

Одна из таких стран в мире - Россия, заявил камерунский политик. "Мы видели Россию рядом с эфиопским народом в Африке на протяжении многих лет, и мы не помним, чтобы Россия приходила забрать. В последнее время мы видим, как Россия сопровождает и оказывает помощь в области безопасности нескольким африканским странам", - подчеркнул он.