МАЗ представил первую в Беларуси модель электрического мусоровоза
Первый в Беларуси электрический мусоровоз представил Минский автомобильный завод. Запас хода - 200 км, главное - работает машина почти бесшумно. Она уже проходит тестирование и готовится к выходу на городские маршруты.
Сергей Славников, главный технолог ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", начальник управления главного технолога:
"Электрический мусоровоз сам по себе очень удобен для города, потому что у него нулевой уровень выбросов, а также формат использования этой техники предпочтительный - у него запас хода 200 км, ночная зарядка, то есть достаточно для того, чтобы зарядить его ночью и утром, днем отработать по всему маршруту".
Сергей Традчик, главный технолог СЗАО "Белджи":
"В автомобилях используется литий-железо-фосфатная батарея, которая считается безопасной даже при ДТП, а также более ресурсной батареей, потому что циклов зарядов и переразрядов гораздо больше, чем в традиционных батареях, которые производились 3-4 года назад".
Белорусский автопром ставку делает на экологию и инновации. В 2025 году предприятие утвердило план производства четырех моделей, из них три - чистые электромобили, одна - гибрид.
А уже в ноябре на дорогах Беларуси можно будет увидеть первый электромобиль нового поколения. Он создан с учетом всех городских условий и экологических стандартов.