МАЗ представил первую в Беларуси модель электрического мусоровоза

Первый в Беларуси электрический мусоровоз представил Минский автомобильный завод. Запас хода - 200 км, главное - работает машина почти бесшумно. Она уже проходит тестирование и готовится к выходу на городские маршруты.

Сергей Славников, главный технолог ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", начальник управления главного технолога:

"Электрический мусоровоз сам по себе очень удобен для города, потому что у него нулевой уровень выбросов, а также формат использования этой техники предпочтительный - у него запас хода 200 км, ночная зарядка, то есть достаточно для того, чтобы зарядить его ночью и утром, днем отработать по всему маршруту".

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО "Белджи":

"В автомобилях используется литий-железо-фосфатная батарея, которая считается безопасной даже при ДТП, а также более ресурсной батареей, потому что циклов зарядов и переразрядов гораздо больше, чем в традиционных батареях, которые производились 3-4 года назад".

Белорусский автопром ставку делает на экологию и инновации. В 2025 году предприятие утвердило план производства четырех моделей, из них три - чистые электромобили, одна - гибрид.