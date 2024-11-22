Медведев о том, как Молодежный театр эстрады ставит на крыло таланты

"Где-то увидели талантливого человека - приводим сюда". Как работают с молодыми кадрами в Молодежном театре эстрады, в программе "Актуальное интервью" рассказал его директор Сергей Медведев.

"Лучше испытания, чем в боевых условиях сцены, сидящего хмурого и серьезного заслуженного худсовета, для человека не придумаешь, - улыбается он.

По его словам, театр является кузницей кадров. Молодые специалисты приходят из белорусских творческих вузов. "Мы замечательно сотрудничаем и с Белорусским государственным университетом культуры и искусств, и с Белорусской государственной академией искусств. У нас заключены договоры о сотрудничестве. Здесь молодые специалисты постоянно присутствуют во всех направлениях: и разговорный жанр, и хореография, и вокал", - отметил он.

Сергей Медведев:

"В режиссерско-постановочной группе у нас сейчас, в принципе, все до 30 лет. Кто-то опытнее, кто-то молодой специалист, тем не менее, эта молодая искра преобладает здесь. Просто остается уже их направлять. Молодые люди сегодня очень много и ставят, и режиссируют на сцене театра и вне".

В далеком 1997 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко открывал Молодежный театр эстрады. Задумывалось, что параллельно с театральной деятельностью театр будет заниматься поиском молодых талантливых исполнителей. Утверждать, что Молодежный театр является полноценным продюсерским центром, пока нельзя. "Тем не менее, работа по поиску, подбору, принятию к себе и постановки на крыло молодых талантливых людей ведется постоянно, - подчеркнул Сергей Медведев. - Не каждый из тех, кто приходит, становится популярным артистом, заслуженным и так далее. 19-летний талантливый молодой человек приходит к нам в штат, и здесь он становится в один ряд заслуженными, с народными артистами, с опытными артистами. И от них впитывает все то, что они ему могут передать".

Сергей Медведев:

"По поводу конкурсов. Структурным подразделением театра по-прежнему является Национальный центр музыкального искусства имени Владимира Мулявина. Наши маленькие воспитанники, они тоже ежегодно участвуют в отборах. В 2024 году Злата Ярошевич заняла третье место на детском конкурсе "Славянского базара".

"Творческие единицы, которые попадают к нам в театр, они в чем-то уникальны, потому что тот график, в котором они живут, не каждому дано осилить, - пояснил директор. - Артисты Молодежного театра эстрады являются участниками всех государственных специальных культурных проектов, всех праздников. Как мы знаем, и новый министр культуры Республики Беларусь тоже играет в наших спектаклях, и в Театре имени М. Горького. И ведь потому, что у него тоже вот эта закалка, он успевает и выдерживает этот график. Поэтому ответ в трудоспособности и ответственности наших артистов".