Меню для школьников: чем будут кормить детей в новом учебном году и что с ценами
Новый учебный год приносит изменения в школьное питание. Специалисты обновили подход к рациону и сделали его более разнообразным.
Осеннее меню составлено по сборникам Министерством образования. Всего в двухнедельный рацион вошли 137 блюд. Среди них 3 салата из продуктов, которые раньше не использовались в школьном питании.
65 % учащихся будут питаться бесплатно
Что еще важно, 65 % школьников будут питаться бесплатно. Это малообеспеченные и многодетные семьи, а также воспитанники сельских школ и спортивных классов. Остальным учащимся организуют питание на платной основе. Они будут возмещать только стоимость продуктов.
Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:
"2 блюда взяты из информационного сборника, это салат трио и салат дайкон, одна фирменная разработка наших специалистов - блюдо с добавлением сельдерея, салат "Школьная мозаика". В осеннее меню включен абсолютно новый продукт - риет из морской капусты с овощами. Продукт представляет собой шинкованную вареную морскую капусту с добавлением растительного масла, соли, сахара, специй и овощей. Это натуральный, готовый к употреблению продукт, богатый йодом, витаминами группы В, А, Д, Е, клетчаткой и минералами".
Цены в столовых - на уровне прошлого года
Отметим, что цены в школьных столовых сохранятся на уровне прошлого года. В целом серьезных перемен в подходе к питанию детей не планируется. В новом учебном году в школьных столовых организуют питание для более миллиона учащихся.