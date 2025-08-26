Меню для школьников: чем будут кормить детей в новом учебном году и что с ценами

Новый учебный год приносит изменения в школьное питание. Специалисты обновили подход к рациону и сделали его более разнообразным.



Осеннее меню составлено по сборникам Министерством образования. Всего в двухнедельный рацион вошли 137 блюд. Среди них 3 салата из продуктов, которые раньше не использовались в школьном питании.

65 % учащихся будут питаться бесплатно

Что еще важно, 65 % школьников будут питаться бесплатно. Это малообеспеченные и многодетные семьи, а также воспитанники сельских школ и спортивных классов. Остальным учащимся организуют питание на платной основе. Они будут возмещать только стоимость продуктов.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:

"2 блюда взяты из информационного сборника, это салат трио и салат дайкон, одна фирменная разработка наших специалистов - блюдо с добавлением сельдерея, салат "Школьная мозаика". В осеннее меню включен абсолютно новый продукт - риет из морской капусты с овощами. Продукт представляет собой шинкованную вареную морскую капусту с добавлением растительного масла, соли, сахара, специй и овощей. Это натуральный, готовый к употреблению продукт, богатый йодом, витаминами группы В, А, Д, Е, клетчаткой и минералами".

Цены в столовых - на уровне прошлого года