Металлические щиты и колючка убраны. Как проходило открытие польской границы

Польша открыла границу с Беларусью. В час ночи по белорусскому времени сопредельная сторона начала пропускать машины на свою территорию.

Белорусские пограничники и таможенники запустили первые машины и автобусы в пункт пропуска "Брест" для оформления за два часа до указанного времени. Напомним, почти на две недели польско-белорусская граница была полностью парализована после принятого решения западных властей закрыть рубежи из-за учений "Запад". Пострадали из-за такого невзвешенного решения в первую очередь их же люди.

Маневры давно закончились, а железный занавес поднялся только сейчас. Кроме двух автомобильных, заработали 4 железнодорожных пункта пропуска.

Пункт пропуска "Брест" за 5 часов до анонсированного открытия Польшей границы. К этому времени к погранпереходу стянулись 5 микроавтобусов и немногим больше десятка автобусов как на белорусских, так и на польских номерах. И они не переставали скапливаться. Кто-то приехал сюда на пару часов, другие стояли почти сутки. По иронии судьбы, первым в очередь стал рейсовый автобус, перед фарами которого в ночь на 12 сентября опустился польский шлагбаум. Но водитель, как и его новые пассажиры, к этой истории относятся даже с юмором. Забегая вперед, в этот раз они достигли своей цели.

Узнав о новости, что польская сторона собирается открыть границу, рейсы в Варшаву возобновились. Среди пассажиров в основном белорусы. Некоторые перевозчики успели в моменте сориентироваться и перенаправить автобус.

К часу икс в электронной очереди в пункте пропуска "Брест" зарегистрировались только легковушек больше 3 200 машин. Оформлять транспорт на белорусской территории начали заранее, в 23:00. Чтобы когда железный занавес поднимется, во что пассажиры очень верили, как можно быстрее пропустить большее количество авто.

Алексей Прокопеня, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост"

Алексей Прокопеня, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост": "Брестские пограничники готовы открыть государственные границы с сопредельной стороной. Смены пограничных нарядов усилены и готовы. В максимально короткие сроки оформляется транспортное средство как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд из Республики Беларусь".

Очередь из машин начинает стягиваться уже к выезду из страны. А что же польская сторона? На пути все тот же железный кордон. Еще 10 минут - и видим, как активность с той стороны начинает возрастать. Приезжает автомобиль с мигалками, начинают демонтировать железный занавес. В час ночи по белорусскому времени польские стражи начинают запускать авто к себе на территорию.

Польские стражи начинают запускать авто к себе на территорию

Первые машины едут по Варшавскому мосту из Беларуси в Польшу. Металлические заграждения, колючка убраны уже как 20 минут. Бетонные конструкции увезли отсюда еще днем. Это значит, что движение между двумя странами через Западный Буг возобновилось.

Ровно в час ночи в другом пункте пропуска "Козловичи" Польша начала запускать и большие грузы. Две недели водители провели в подвешенном состоянии в ожидании решения польских властей.

В электронной очереди больше тысячи фур, но здесь также без скоплений. Многие выезжают в Польшу пустыми.

Александр Пекша, начальник отдела таможенных операций и контроля таможенного поста "Козловичи"

Александр Пекша, начальник отдела таможенных операций и контроля таможенного поста "Козловичи": "Смены сотрудников таможенных органов пунктов пропуска укомплектованы и усилены для оформления максимально возможного количества транспортных средств, следующих через белорусско-польский участок границы. Транспортные средства польской регистрации, срок временного ввоза которых был продлен таможенными органами на 10 дней, могут оперативно и своевременно убыть с территории Республики Беларусь".

То, что закрытие границы Польшей не имело никакого смысла, сказал журналистам и польский экс-судья Томас Шмидт, приехав лично увидеть открытие границы.

Томаш Шмидт, польский диссидент

Томаш Шмидт, польский диссидент: "Очень рад, что открыта граница, потому что польские власти понимали, что сделали ошибку. Не надо забывать и о Белостоке, о Подлясье, там все переходы закрыты. Польская власть считала просто затрату денег, это касается не только грузовиков, это касается железной дороги, пути из Китая через Россию, через Беларусь и дальше в Польшу и в Россию. Это затрата многих денег. Как и рассчитывали, польская власть поняла, что так дальше нельзя. Людям надоело в Польше, что граница с Беларусью закрыта".

И тут же, к первым белорусским метрам, с той стороны начинают съезжаться первые автомобили. Оттуда едет много белорусов. И по всему их виду заметно, как они счастливы вернуться на родную землю.

Помимо 4 тыс. автомобилей, зарегистрированных на выезд в ЕС через белорусско-польские пункты пропуска, больше 2 тыс. авто остаются в ожидании выезда на других направлениях - литовском и латвийском.

Однако остается вопрос, сделают ли польские власти работу над ошибками. Некоторые не исключают возможности, что ситуация с внезапным закрытием границы может повториться. Другие в решении сопредельной стороны видят шаг для налаживания хороших добрососедских отношений.

