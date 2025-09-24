3.64 BYN
Металлические щиты и колючка убраны. Как проходило открытие польской границы
Польша открыла границу с Беларусью. В час ночи по белорусскому времени сопредельная сторона начала пропускать машины на свою территорию.
Белорусские пограничники и таможенники запустили первые машины и автобусы в пункт пропуска "Брест" для оформления за два часа до указанного времени. Напомним, почти на две недели польско-белорусская граница была полностью парализована после принятого решения западных властей закрыть рубежи из-за учений "Запад". Пострадали из-за такого невзвешенного решения в первую очередь их же люди.
Маневры давно закончились, а железный занавес поднялся только сейчас. Кроме двух автомобильных, заработали 4 железнодорожных пункта пропуска.
Пункт пропуска "Брест" за 5 часов до анонсированного открытия Польшей границы. К этому времени к погранпереходу стянулись 5 микроавтобусов и немногим больше десятка автобусов как на белорусских, так и на польских номерах. И они не переставали скапливаться. Кто-то приехал сюда на пару часов, другие стояли почти сутки. По иронии судьбы, первым в очередь стал рейсовый автобус, перед фарами которого в ночь на 12 сентября опустился польский шлагбаум. Но водитель, как и его новые пассажиры, к этой истории относятся даже с юмором. Забегая вперед, в этот раз они достигли своей цели.
Узнав о новости, что польская сторона собирается открыть границу, рейсы в Варшаву возобновились. Среди пассажиров в основном белорусы. Некоторые перевозчики успели в моменте сориентироваться и перенаправить автобус.
К часу икс в электронной очереди в пункте пропуска "Брест" зарегистрировались только легковушек больше 3 200 машин. Оформлять транспорт на белорусской территории начали заранее, в 23:00. Чтобы когда железный занавес поднимется, во что пассажиры очень верили, как можно быстрее пропустить большее количество авто.
Алексей Прокопеня, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост": "Брестские пограничники готовы открыть государственные границы с сопредельной стороной. Смены пограничных нарядов усилены и готовы. В максимально короткие сроки оформляется транспортное средство как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд из Республики Беларусь".
Очередь из машин начинает стягиваться уже к выезду из страны. А что же польская сторона? На пути все тот же железный кордон. Еще 10 минут - и видим, как активность с той стороны начинает возрастать. Приезжает автомобиль с мигалками, начинают демонтировать железный занавес. В час ночи по белорусскому времени польские стражи начинают запускать авто к себе на территорию.
Первые машины едут по Варшавскому мосту из Беларуси в Польшу. Металлические заграждения, колючка убраны уже как 20 минут. Бетонные конструкции увезли отсюда еще днем. Это значит, что движение между двумя странами через Западный Буг возобновилось.
Ровно в час ночи в другом пункте пропуска "Козловичи" Польша начала запускать и большие грузы. Две недели водители провели в подвешенном состоянии в ожидании решения польских властей.
В электронной очереди больше тысячи фур, но здесь также без скоплений. Многие выезжают в Польшу пустыми.
Александр Пекша, начальник отдела таможенных операций и контроля таможенного поста "Козловичи": "Смены сотрудников таможенных органов пунктов пропуска укомплектованы и усилены для оформления максимально возможного количества транспортных средств, следующих через белорусско-польский участок границы. Транспортные средства польской регистрации, срок временного ввоза которых был продлен таможенными органами на 10 дней, могут оперативно и своевременно убыть с территории Республики Беларусь".
То, что закрытие границы Польшей не имело никакого смысла, сказал журналистам и польский экс-судья Томас Шмидт, приехав лично увидеть открытие границы.
Томаш Шмидт, польский диссидент: "Очень рад, что открыта граница, потому что польские власти понимали, что сделали ошибку. Не надо забывать и о Белостоке, о Подлясье, там все переходы закрыты. Польская власть считала просто затрату денег, это касается не только грузовиков, это касается железной дороги, пути из Китая через Россию, через Беларусь и дальше в Польшу и в Россию. Это затрата многих денег. Как и рассчитывали, польская власть поняла, что так дальше нельзя. Людям надоело в Польше, что граница с Беларусью закрыта".
И тут же, к первым белорусским метрам, с той стороны начинают съезжаться первые автомобили. Оттуда едет много белорусов. И по всему их виду заметно, как они счастливы вернуться на родную землю.
Помимо 4 тыс. автомобилей, зарегистрированных на выезд в ЕС через белорусско-польские пункты пропуска, больше 2 тыс. авто остаются в ожидании выезда на других направлениях - литовском и латвийском.
Однако остается вопрос, сделают ли польские власти работу над ошибками. Некоторые не исключают возможности, что ситуация с внезапным закрытием границы может повториться. Другие в решении сопредельной стороны видят шаг для налаживания хороших добрососедских отношений.