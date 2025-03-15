Михеев: Стало ясно - Беларусь и Россия друг другу нужны

Стало ясно - Беларусь и Россия друг другу нужны, а всем остальным - до лампочки. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский общественный деятель, политолог Сергей Михеев.

"Довольно долго Россия развивалась, делая ставку на продажу сырья и покупку готовой продукции. Я всегда считал, что эта ставка неправильная, она рано или поздно приведет к проблемам. И как только начался режим санкций в связи с украинскими событиями, потом СВО, мы все это прочувствовали в полной мере", - напомнил российский политолог.

Сергей Михеев:

"Стратегия на встраивание в некое мировое разделение труда, которое придумали другие, ущербная. Она ведет только к тому, что вы будете, так сказать, местом прилагательным. Поэтому приоритетом должна быть государственная стратегия по суверенному развитию экономики и собственное производство. Беларусь к этому пониманию пришла раньше, в том числе благодаря тем санкциям, которые были введены Западом в отношении Беларуси гораздо раньше, чем в отношении России. Белорусам удалось сохранить большое количество тех предприятий, которые, например, в России просто беспардонно продали на металлолом".

Хотя, по словам политолога, Беларусь тоже не без ущерба прошла этот этап, но в процентном соотношении то, что было в 1991 году, и то, что есть сейчас, конечно, процент сохраненного и приумноженного гораздо больше, чем в России, потому что Россия потеряла в плане производства просто огромные активы. "Целые отрасли экономики просто исчезли под эти чубайсовские и гайдаровские концепции, что мы просто будем продавать сырье, а все остальное, что нам надо, купим. А вот наступили времена такие, когда санкциями обложили так, что и деньги есть, а купить нельзя. Купить нельзя, потому что не продают", - сказал Сергей Михеев.

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"Возвращаемся к исходному, надо иметь собственное производство, собственные разработки, собственную суверенную, насколько это возможно независимую от внешних поставок, экономику. И за эти годы санкций, в первую очередь последние 3 года, очень большие возможности появились в кооперации и сотрудничестве между Россией и Беларусью. Потому что то, чего в России уже нет или по каким-то причинам работать не может, это может работать в Беларуси. Я считаю, что санкции стимулировали белорусскую экономику и наше сотрудничество", - отметил политолог.

Сергей Михеев:

"Стали ясны простые вещи: мы друг другу нужны, а всем остальным, в общем-то, до лампочки. И самое главное - надо развивать свое производство. Даже если вы начинаете, условно говоря, с китайской сборки, ничего, пусть сначала она будет здесь, потом будем развивать, развивать, развивать, у этого будет перспектива. Единственное, что касается разговоров про искусственный интеллект, мне кажется, в мире и у нас тоже немножко все это раздуто и перекачано. Здесь надо очень быть аккуратным, потому что здесь идет такая рекламная кампания по тому, чтобы выдавать желаемое за действительное".