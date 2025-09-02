Мининформ и Белорусская православная церковь подписали документ о сотрудничестве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc791bea-793f-4101-9b58-823437e51bd7/conversions/efba97be-d148-4a80-93db-7db5168b135e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc791bea-793f-4101-9b58-823437e51bd7/conversions/efba97be-d148-4a80-93db-7db5168b135e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc791bea-793f-4101-9b58-823437e51bd7/conversions/efba97be-d148-4a80-93db-7db5168b135e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc791bea-793f-4101-9b58-823437e51bd7/conversions/efba97be-d148-4a80-93db-7db5168b135e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр информации Марат Марков и Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в ходе начавшейся научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням" поставили подписи в документе о сотрудничестве между Министерством информации и Белорусской Православной Церковью. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как рассказал митрополит Вениамин, подписанный сегодня документ обновляет условия ранее действовавшего соглашения. "Прошли годы, изменился формат общения, изменились планы на будущее, и сегодня мы подписали обновленную редакцию соглашения. В ней обозначены важные позиции сегодняшнего дня - это совместная работа по воспитанию подрастающего поколения с помощью средств массовой информации и вместе с тем противодействие той негативной работе, которая порой может вестись через те издания, приходящие извне. Эта работа сообща даст больший результат", - отметил он.

В свою очередь Марат Марков подчеркнул, что это необходимое в современных реалиях соглашение. "В Беларуси мы издаем огромное количество книг, и это хорошо. Но еще большее количество книг приходит в Беларусь из-за рубежа, и они зачастую не соответствуют нашим ценностям или даже содержат прямую пропаганду тех ценностей, которых не должно быть у нас. В этом направлении мы всегда работали совместно с Союзом писателей Беларуси, то есть мониторили пространство. А в этом соглашении мы прописали норму, что совместно с Белорусской Православной Церковью в этом направлении мы тоже будем работать", - отметил он.

Министр также добавил, что соглашение поспособствует выпуску книг, наполненных духовным смыслом и отражающих те ценности, которые культивируются в нашем обществе. "Если мы не будем этого печатать и не будем это культивировать, за нас придумают другие ценности. Более того, если исчезнет интернет, останется только написанное слово, и этому слову будут верить. Для нас очень важно, чтобы это написанное слово было ценным для нас, духовным. Мы не навязываем никому ценностей, но очень хотим сохранить свои. Естественно, Министерство информации в этом направлении будет серьезно работать", - добавил Марат Марков.

Он подчеркнул, что большую роль играет и распространяемая информация. "Информация - это ценность, которая должна распространяться правильно и много. Белорусская Православная Церковь делает очень много для духовного воспитания, в том числе молодых людей. Мы прекрасно видим, что происходит, когда эти ценности теряются. Это сразу война, гибель, развал страны. Поэтому для нас очень важно показывать, как работает Белорусская Православная Церковь, какие идеи и ценности она продвигает", - отметил министр.