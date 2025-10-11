Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Министр лесного хозяйства об акции "Дай лесу новае жыццё!": это бренд Беларуси

Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" стартовала в Беларуси. Она посвящена Году благоустройства.

Первое деревце посадили 11 октября в Чернянском лесничестве Малоритского лесхоза Брестской области. Здесь высадили 7,5 тыс. сеянцев сосны и более 1 тыс. сеянцев березы.

Участие в добровольном марафоне принял и министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. За период проведения акции только в юго-западном регионе страны планируют высадить порядка миллиона молодых деревьев. Подобрано почти 240 участков. Их площадь составляет 433 гектара.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"3 тыс. гектаров мы планируем на осень. Мы в прошлом году видели, как откликнулись не только госорганы, не только организации, но и простые граждане".

По словам главы Минлесхоза, акция уже стала брендом. "В Беларуси 40 % покрыты лесами, поэтому нам приятно, что все так откликнулись, как и сегодня. Это уже как праздник", - отметил Александр Кулик.

Завершится акция "Дай лесу новае жыццё!" 31 октября.

