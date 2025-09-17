Минобороны: Белорусские военные отработали все поставленные задачи на учениях "Запад-2025"

Белорусские военные отработали все поставленные задачи на учениях "Запад-2025". Об этом сообщили в командовании Минобороны страны, подводя предварительные итоги. Активная фаза маневров завершена. 16 сентября журналистам показали работу авиации. Под Минском военные летчики отработали посадку на трассу, а другие службы - прикрытие авиации и работу в особых условиях.

"Запад-2025": посадка на автоучасток дороги

Чтобы превратить дорожную трассу в безопасную взлетно-посадочную полосу, требуется слаженная работа множества подразделений. Район оцепляется военной охраной, выставляются блокпосты. ПВО прикрывает зону от возможных атак. Ведется радиоконтроль и подавление вражеских дронов на случай атаки. Быстро разворачиваются мобильные топливозаправщики, ремонтные машины, техника для эвакуации. Если нужно, устанавливаются временные ангары, палатки для экипажа, связь и командные пункты.

Это так называемый запасной аэродром. Зная преимущество и слабые точки авиации, в войне противник всегда стремится разрушить аэродромы. С воздуха прикрыть огромную площадь невозможно, а на земле самолет беспомощен. Поэтому существуют автомобильные участки дороги, куда авиация совершит посадку.

Рассредоточение на большое количество площадок

Способ сохранить боевые машины в военное время при разрушенных аэродромах есть - рассредоточить авиацию на максимально большое количество площадок, пригодных для взлета и посадки. Участок трассы один из таких. Для советской авиации опыт использования автомобильных участков дорог начался в феврале победного 1945 года, когда авиадивизия Покрышкина выполняла боевые вылеты с автострад Германии. Во время холодной войны страны Варшавского договора и НАТО стали проектировать участки дороги как запасные аэродромы.

Су-25 часто называют грачом из-за характерного изгиба крыла, как у птицы. Кстати, птица грач привыкла к суровым условиям, как и сверхсамолет.

Военные машины выполняют непосредственно авиационную поддержку войск на передовой. Уничтожение танков, БМП, огневых точек, живой силы противника и объектов в прифронтовой полосе. Железные птицы способны работать в условиях сильного противодействия ПВО. Для таких задач нужна невероятная живучесть. Конструкторы заложили высокий уровень защиты: кабина изготовлена из титановой брони, важные элементы управления, гидравлика и топливные магистрали защищены и дублируются. Заполненный пористым материалом топливный бак предотвращает взрыв и пожар при простреле. Двигатели разнесены по бокам фюзеляжа, чтобы попадание в один не вывело из строя другой.

"Самое большое отличие, что стандартный аэродром штатно оборудован радионавигационными средствами, которые помогают выполнять заход на посадку, строить маневр. На аэродром - участке дороги этих средств нет. Плюс нет характерных ориентиров, к которым ты уже привык, постоянно заходя на посадку на свой аэродром. Здесь все в новинку, приходится строить заход визуально. В рамках учения мы выполняли нанесение удара по условному противнику с преодолением ПВО на предельно малой высоте и далее соответственно сосредоточение техники по аэродромным участкам дороги и оперативным аэродромам", - рассказал летчик.

Завершена активная фаза учений

В целом белорусские военные отработали все поставленные задачи на учениях "Запад-2025". Сегодня завершена активная фаза маневров. Предварительный итог командованием подведен.

"Учения дали достаточно много материалов для размышления и оценки характера современных боевых действий, порядка их ведения и совершенствования подготовки войск к текущим событиям и к характеру современной войны. Мы отработали в ходе учений все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых - это такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник". Мы очень много применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах их действий. Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесистой болотистой местности, в местности очень урбанизированной и так далее. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность", - отметил начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко.

Подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации