Минобороны: Учения Беларуси и России "Запад-2025" состоятся 12-16 сентября
Автор:Редакция news.by
Совместные стратегические учения "Запад-2025" Беларуси и Российской Федерации пройдут с 12 по 16 сентября. Об этом доложил в ходе брифинга начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко, пишет sputnik.by.
"В период с 12 по 16 сентября 2025 года пройдет совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - рассказал высокопоставленный белорусский офицер.