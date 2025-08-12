Минобороны: Учения Беларуси и России "Запад-2025" состоятся 12-16 сентября

Совместные стратегические учения "Запад-2025" Беларуси и Российской Федерации пройдут с 12 по 16 сентября. Об этом доложил в ходе брифинга начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко, пишет sputnik.by.