3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Минск и Москва обсуждают возможность полета второй белоруски в космос
Минск и Москва обсуждают возможность полета второй белоруски в космос. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов по итогам встречи с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Караником.
"Союзное государство - это особый институт для нас. И Беларусь - это наш братский партнер. Марина Витальевна (Василевская - прим. ред.) была в Беларуси первой женщиной - космонавтом, которая в 2024-м была на Международной космической станции. И сейчас обсуждаем вопрос по Анастасии Ленковой. Там тоже ряд моментов необходимо решить, если они решатся, то будет вторая женщина - космонавт, - отметил Дмитрий Баканов. - Для нас очень важно в рамках Союзного государства обеспечивать такую реализацию проектов".
Баканов также отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества между Москвой и Минском является создание российско-белорусской космической системы. В свою очередь Караник сообщил, что рассчитывает на развитие вместе с Россией пилотируемой космонавтики.