Минск и Москва обсуждают возможность полета второй белоруски в космос

"Союзное государство - это особый институт для нас. И Беларусь - это наш братский партнер. Марина Витальевна (Василевская - прим. ред.) была в Беларуси первой женщиной - космонавтом, которая в 2024-м была на Международной космической станции. И сейчас обсуждаем вопрос по Анастасии Ленковой. Там тоже ряд моментов необходимо решить, если они решатся, то будет вторая женщина - космонавт, - отметил Дмитрий Баканов. - Для нас очень важно в рамках Союзного государства обеспечивать такую реализацию проектов".