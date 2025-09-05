Минские школьницы взяли cеребро на Всероссийской олимпиаде по геологии в Перми

Юные геологи Минска завоевали серебряные медали на XV Всероссийской открыфтой полевой олимпиаде в Перми. Беларусь представляли юные геологи минской гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе.

Особое поздравление представительнице белорусской команды Марии Загоревской, которая вошла в пятерку победителей в личном зачете. У школьников первое место в тематической выставке.

Мария Сафонова, учащаяся гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе г. Минска:

"Мы в этом году на двух олимпиадах представляли выставку "Беларусь помнит". Так как 2025 год - год 80-летия Победы, был дан старт экспедициям по самым крупным месторождениям Беларуси, целью которых стал сбор горных пород не только для изучения, но и для запечатления памяти в камне".

Елизавета Кармаза, учащаяся гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе г. Минска:

"В 2024 году мы тоже были на международной олимпиаде, только в Казахстане, оттуда мы тоже привезли серебро. Но у нас там была другая выставка и немного другая задумка. С каждым годом мы все больше развиваемся и придумываем новые идеи, а затем воплощаем их в реальность".

news.by