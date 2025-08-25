Минский планетарий проводит экспозицию фрагментов метеорита "Смолевичи"

Подарок из космоса для белорусских ученых. Минский планетарий приглашает на экспозицию, где представлены фрагменты метеорита, который приземлился под Смолевичами в 2024 году. Находка обладает уникальным статусом, это достояние Беларуси. Метеорит стал седьмым по счету, найденным на территории Беларуси.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

"В конце 2024 года над Беларусью пролетел болид - 25 декабря выпал метеорит, проводились активные поиски в январе-феврале 2025 года, и специалисты нашли фрагменты, долго их подтверждали и регистрировали".

Минский планетарий - это площадка, где можно понаблюдать за Солнцем, Луной, Сатурном, Марсом и другими планетами.