"Минсктранс" сообщил, как будет работать 7 ноября городской пассажирский транспорт

"Минсктранс" разъяснил, как 7 ноября будет ходить городской и пригородный пассажирский транспорт, сообщает БЕЛТА.

"7 ноября работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику воскресенья", - проинформировал "Минсктранс".

В связи с праздничным днем 7 ноября работа пригородных маршрутов запланирована следующим образом: 6 ноября - по графику пятницы, 7 ноября - субботы, 8 ноября - субботы, 9 ноября - по графику воскресенья.

