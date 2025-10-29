"Минсктранс" сообщил, как будет работать 7 ноября городской пассажирский транспорт

"7 ноября работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику воскресенья", - проинформировал "Минсктранс".

В связи с праздничным днем 7 ноября работа пригородных маршрутов запланирована следующим образом: 6 ноября - по графику пятницы, 7 ноября - субботы, 8 ноября - субботы, 9 ноября - по графику воскресенья.