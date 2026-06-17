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Минздрав Беларуси проинформировал о состоянии пострадавших в Брянской области
Автор:Редакция news.by
В Министерстве здравоохранения Беларуси проинформировали о состоянии пострадавших в Брянской области: все дети проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Состояние взрослого пациента стабильное, без изменений. Кроме того, согласован план дальнейшего лечения. Ситуация находится на контроле профильного ведомства.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик