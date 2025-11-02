Что бы ни говорили на Западе о Беларуси, она всегда выступает за созидание, здоровый дух и мир. На Синеокую пытаются навесить ярлыки агрессора, но официальный Минск всегда подчеркивает, что поддерживает спокойствие в регионе. В этом убедились и представители более 40 стран и семи международных организаций.

III Минская международная конференция по евразийской безопасности стала местом, где пишут сценарии будущего. Белорусская столица вновь подтвердила свой статус надежной площадки для конструктивного диалога, где вдохновляют ключевых игроков на реальные шаги для разрядки напряженности в регионе.

Континент дрожит - кибератаки, энергетические войны, информационные провокации, и это не сценарий блокбастера, а реальность, в которой живет Евразия. Как вернуть безопасность в общий дом, когда историю норовят переписать, а географические карты перекроить? Столица Беларуси вновь собрала за одним столом представителей Запада, Востока и Юга.

III Минская международная конференция по евразийской безопасности стала важной осенней традицией, которая уже укоренилась в евразийской почве. "Глобальный беспорядок и евразийская головоломка" - так звучала официальная тема сессии высокого уровня. Надо признать, что она вполне отражала настроение зала. В мире, где геополитика все чаще напоминает шахматную партию с перевернутой доской, Минск предложил сыграть по новым правилам - без ультиматумов, но с аргументами.

"В зарождающемся многополярном мироустройстве важнейшее место должен занять Европейский союз. Сильный Европейский союз. Мы в этом убеждены и мы к этому не раз призывали. Это одна из опор, основ нашей системы - планетарной системы, на которой держится мир. Но сможет ли Евросоюз занять такое место - пока вопрос", - обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На сегодняшний день ЕС находится в кризисе, заявил Александр Лукашенко, указав на конкретные причины происходящего. "Сначала десятилетиями выстраивали систему внутреннего регулирования всего и вся. Выстроили. Бизнес начал убегать. Потом отказались от нормального взаимодействия с соседями на Востоке, с Россией прежде всего. Заборы на границе возвели. Скоро вообще заминируют. И почем сейчас энергия, к примеру, в Европейском союзе? Остаются ли средства, чтобы держаться в авангарде инновационных разработок?" - обозначил проблемные аспекты Президент.

"Но, боюсь, в Брюсселе и ряде столиц выбрали не решать проблему по существу, а прикрыть будущей войной. Неужели рассчитывают на то, что перевод экономики на военные рельсы гарантирует рост?" - задался вопросом глава государства.

В фокусе внимания были необходимость запрета на введение любых санкций в отношении продовольствия и медикаментов, защита критической международной инфраструктуры, преодоление миграционного кризиса и необходимость принятия мер в области искусственного интеллекта. И если судить по тону выступлений, участники поняли, что дальше идти в одиночку никак. Евразия - общий дом, и если в нем дрожат стены, то чинить их нужно вместе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что безопасность будет либо являться всеобщей, либо ее не будет вовсе. Каждый будет сам за себя. Россия выступает за то, чтобы за каждым государством было признано равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности - от военно-политического нейтралитета до участия в союзах.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии:

"Сильный Европейский союза и сильная Венгрия идут рука об руку. И это было действительно недавно, буквально два года назад. Наша доля ВВП возрастала, а политика базировалась на здравом смысле. Но как можно говорить о рациональности, когда мы политизируем поставки российского топлива. Кто будет жертвой? Люди".

28 и 29 октября внимание экспертов было сосредоточено на поиске рецепта возвращения безопасности в мир, где она стала редким ресурсом. Представители более 40 стран "пробовали на вкус" концепции, основанные на взаимном уважении и доверии.

Эта конференция очень важна для нас. Беларусь сегодня является центром, где страны пытаются найти решение и обсуждают глобальные вопросы в международном контексте. Мир - самое важное. Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси

Доцент университета Unidolomiti в Беллуно (Италия) Лоренцо Мария Пачини считает, что альтернатива западному коллапсу возможна. "И это прекрасно, потому что это яркий свет для многих людей. Очень важно, чтобы европейцы знали, что у них может быть другая точка зрения", - сказал он.

В условиях, когда так называемая либеральная пресса рисует мир в черно-белых тонах, конференция в Минске предложила европейцам альтернативу - многополярный взгляд на безопасность. И здесь звучали голоса, которые стремятся к диалогу, а не к конфронтации.

Мы видим, что западными СМИ развернута информационная война. Как сегодня противостоять этим вызовам и в целом для чего это происходит, польский политолог Томаш Грыгуч сказал, что хвалит Президента Беларуси за то, что он защищает собственность, промышленность ради страны и белорусского народа. "В Беларуси есть МАЗы, БелАЗы, тракторный завод, другая промышленность. А Запад, США не любит независимого правителя на своей земле, а Александр Лукашенко - белорусский государственный деятель, правитель на своей земле", - подчеркнул эксперт.

Томаш Грыгуч уверен, что белорусы могут каждый день благодарить Бога за то, что стоят на правильной стороне, а Китай и Россия победят в этом противостоянии, "ведь мир, геополитика, экономика, искусственный интеллект, автоматизация меняются". Политолог твердо считает, что нельзя мыслить штампами холодной войны, "хотя в Варшаве американцы постоянно пичкают поляков этими штампами. И всего этого уже недостаточно, это только помогает держать Западную Европу на поводке".

Минская конференция - это не просто форум, а барометр евразийской турбулентности. Здесь не спорят, а слушают и обсуждают без давления и предвзятости.

Директор HBR Financovanie s.r.o. (Словакия) Бранислав Хрвол: "Страны БРИКС, восточный регион, АСЕАН прилагают максимальные усилия, чтобы помочь миру. А коллективный Запад на данный момент находится в крайне уязвимом состоянии. Если он не осознает вовремя, что ситуация накаляется, то сделает себе же хуже".

Политик-демократ, председатель парламента Грузии (2001-2008 гг.) Нино Бурджанадзе констатировала, что безопасность евразийского континента невозможна без безопасности Европы и Азии. "Европе нужна Азия, а Азии - Европа. И только совместно мы можем сделать так, чтобы на континенте было мирно", - уверенно заявила она.