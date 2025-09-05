"Мировая многополярность - это не иллюзия, а вполне сформированная идея". Гаспарян о саммите ШОС

Своим мнением поделился российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян: "Что писала западная печать по поводу саммита ШОС? Да подумаешь, они там соберутся, это ни на что не влияет, мало ли что они там себе думают, это все неработающая история. И вот саммит состоялся, прошли переговоры. И стало понятно, что мировая многополярность, о которой очень много говорили, уже есть. И это не иллюзия какая-то, а это вполне себе сформированная идея, которая реализовывается. И, конечно, коллективный Запад от этого в шоке, потому что никто к этому не готовился".