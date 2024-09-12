Тир и тренировочные базы - что нового появилось после реконструкции в спорткомплексе "Раубичи"

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Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" всегда готов к принятию спортсменов. Но будет ли он реконструироваться, ведь все-таки является спорткомплексом мирового уровня. Какие еще этапы его ждут, на эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" главный тренер национальной команды Республики Беларусь по биатлону Юрий Альберс.

"Многое уже сделано. Сейчас на завершающей стадии находится система оснеживания трассы. Там работает специальное оборудование, которое облегчает подготовку к зимнему периоду, -рассказал тренер. - Но мы тоже не ждем, у нас заготовленный снег лежит еще с 2023 года. Докупаются еще снежные пушки".

Юрий Альберс отметил, что кто приезжает сюда из старшего поколения российских тренеров, они приятно удивляются тому, что было, и тому, что стало. "Например, когда-то был сделан биатлонный стадион по аналогии "Раубичей" в Ижевске. Только в там он и остался в таком состоянии, как был когда-то, а в Беларуси немножко изменился", - сказала он.

Тренер признается, что о спорткомплексе никогда не слышал отрицательного комментария. Потому что здесь есть все - питание, размещение, тренировочная база, тренажерные залы, тир. Благодаря оборудованию, которое есть на балансе спорткомплекса, не надо никуда переезжать и что-то искать. Тут можно проводить и тренировки на воде - для этого есть озеро. Остается только работать и тренироваться.