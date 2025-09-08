Могилевский университет им. Аркадия Кулешова стал площадкой для участников акции "Беларусь адзіная"

Будущее страны зависит от каждого - это главный лейтмотив республиканской акции "Беларусь адзіная", которая расширяет географию. Могилевский госуниверситет имени Аркадия Кулешова стал ее новой площадкой. Политологи, известные в стране люди встретились со студентами, руководителями общественных организаций. В Беларуси созданы все условия для развития молодежи.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Будущее Беларуси зависит не от искусственного интеллекта, будущее Беларуси зависит от нас - что мы сделаем каждый в своей отрасли. И люди готовы говорить открыто, поднимать проблемы, которые существуют и предлагать решения. И у нас уже есть такие примеры в ходе акции "Беларусь адзіная". Поэтому, уверен, что вот эта задумка, которая была изначально, она реализовывается".