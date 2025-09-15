Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Могилевский зоосад представил новоселов

В Могилевском зоосаду пополнение. Здесь на свет появились сразу два зубра, шесть рысей и две пумы.

Ученые подтверждают: когда не в дикой природе животные охотно создают семьи, значит для них человеком созданы комфортные для этого условия.

Изображение

Администрация зоосада вскоре представит и новосела - детеныша тигра. Малышку привезли из Нижнего Новгорода.

Елена Бобкова, ветеринарный врач Могилевского зоосада:

"Адаптация проходит неплохо. Она вечером выходит из домика, гуляет, изучает свою территорию. А все остальное время она спит".

Изображение

Посетителям Могилевского зоосада (он же учебная лаборатория агролесотехнического колледжа) впервые представили маленькую пуму, родившуюся здесь же. Ежедневный рацион маленького хищника - около килограмма свежей говядины. Благодаря хорошему аппетиту животное быстро растет.

