3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Могилевский зоосад представил новоселов
В Могилевском зоосаду пополнение. Здесь на свет появились сразу два зубра, шесть рысей и две пумы.
Ученые подтверждают: когда не в дикой природе животные охотно создают семьи, значит для них человеком созданы комфортные для этого условия.
Администрация зоосада вскоре представит и новосела - детеныша тигра. Малышку привезли из Нижнего Новгорода.
Елена Бобкова, ветеринарный врач Могилевского зоосада:
"Адаптация проходит неплохо. Она вечером выходит из домика, гуляет, изучает свою территорию. А все остальное время она спит".
Посетителям Могилевского зоосада (он же учебная лаборатория агролесотехнического колледжа) впервые представили маленькую пуму, родившуюся здесь же. Ежедневный рацион маленького хищника - около килограмма свежей говядины. Благодаря хорошему аппетиту животное быстро растет.