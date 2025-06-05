Молодежный фестиваль инновационных технологий стартует в Минске 11 июня

Молодежный фестиваль инновационных технологий откроется в Национальном детском технопарке с 11 июня и продлится по 26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.

В рамках фестиваля состоится XII Минский открытый роботурнир. "С 12 по 14 июня Национальный детский технопарк превратится в арену для битвы роботов. Роботурнир - это не просто соревнование, а настоящий праздник современных технологий, инженерной мысли и возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших. Участниками яркого события станут молодые люди из Беларуси и различных регионов России. Минский роботурнир станет отборочным этапом на фестиваль РобоФинист 2025", - рассказали в детском технопарке.

Кроме того, с 12 по 13 июня состоится конгресс инновационного образования, а с 16 по 26 июня пройдет молодежный хакатон "ПроТехно". Подробная информация о молодежном фестивале инновационных технологий размещена на сайте Национального детского технопарка в разделе "Международные и республиканские мероприятия".