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Молодежный фестиваль инновационных технологий стартует в Минске 11 июня
Молодежный фестиваль инновационных технологий откроется в Национальном детском технопарке с 11 июня и продлится по 26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.
В рамках фестиваля состоится XII Минский открытый роботурнир. "С 12 по 14 июня Национальный детский технопарк превратится в арену для битвы роботов. Роботурнир - это не просто соревнование, а настоящий праздник современных технологий, инженерной мысли и возможность продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших. Участниками яркого события станут молодые люди из Беларуси и различных регионов России. Минский роботурнир станет отборочным этапом на фестиваль РобоФинист 2025", - рассказали в детском технопарке.
Кроме того, с 12 по 13 июня состоится конгресс инновационного образования, а с 16 по 26 июня пройдет молодежный хакатон "ПроТехно". Подробная информация о молодежном фестивале инновационных технологий размещена на сайте Национального детского технопарка в разделе "Международные и республиканские мероприятия".
Фестиваль проводится с целью развития у детей и молодежи творческих способностей и интереса к научной деятельности в области технического творчества, повышения престижа и популяризации научно-технических знаний, выявления и поддержки талантливой молодежи. Организатором мероприятия выступает Министерство образования.