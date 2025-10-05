Молодой учитель из Дзержинска уверен - современные дети хотят практики

Сегодня педагоги по всей стране отмечают свой профессиональный праздник. С праздником педработников поздравил Президент. Это почетное звание носят в Беларуси около 114 тысяч человек.

Мотивирует и служит примером для подражания, отдает часть себя каждому ребенку и наполняется в ответ, превращает головоломку в простую задачу, а в сложной ситуации станет опорой и другом. Все это профессия - педагог.

В мире на одного учителя приходится 25 учащихся, в западноевропейских странах США – 15. А в нашей стране на протяжении нескольких лет этот показатель на уровне 10-11 учеников. И этот результат о том, что каждый школьник имеет равный доступ к качественному образованию, независимо от того, проживает он в столице или маленьком поселке.

Мультиборд, разноцветные карточки, знакомый музыкальный мотив и учитель английского. Валерия Пална, так ее называют дети. Сама родом из Червенского района, недавно окончила Минский университет, но работать вернулась на малую родину.

Валерия Катревич, учитель английского языка Руднянской средней школы Червенского района: "Заканчивала ныне БГУЯ, Белорусский государственный университет иностранных языков. Думала пойти в логистику. У меня там папа. Но мы на практике общались с детьми. Я понимаю, что я заряжаюсь энергией от них, настроением. И вот это дорогого стоит".

В Беларуси средний возраст педагога около 40. Каждый пятый имеет стаж до 10 лет. И портрет учителя сегодня молодеет. А Павел Дмитриевич пишет стихи, ведет исторический телеграм-канал, расширяет кругозор с помощью документальных фильмов. Так ему удается быть на одной волне времени с учениками.

Павел Паршин, учитель истории гимназии № 1 г. Дзержинска: "Современные дети - это дети, которые хотят практики. Всем надо что-то увидеть, что-то надо потрогать, покрутить что-то. Поэтому, конечно, мы через такие формы их приобщаем. Мы когда собирали диораму по Первой мировой войне. Таким образом мы их заинтересовываем, увлекаем. Мы идем не сухо по учебникам, не чисто - дата, события, личность, а мы расширяемся, пытаемся уловить связь, а без саморазвития, без самообразования этой связи детям невозможно передать".