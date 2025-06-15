Мороз рассказал, как будут по-новому выстраивать энергетическую систему Беларуси

Летом 2024 года в Беларуси стихия серьезно повредила линии электропередачи. Какая проведена работа, что удалось заменить, какие новые технологии внедрить, в эфире "Первого информационного" рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

По его словам, непогода, которая обрушилась на Республику Беларусь в июле 2024 года, заставила по-другому посмотреть на построение энергетической системы, поскольку до июля прошлого года такого масштаба воздействия непогоды на энергосистему никогда не было.

"Представьте себе, что в течение трех дней в республике без электроснабжения осталось 3 тыс. населенных пунктов. Было повреждено 550 км линии электропередачи, 1,5 тыс. опор от линии электропередачи были просто физически уничтожены, разрушены, - описал катастрофическую ситуацию Денис Мороз. - Но белорусы всегда из трудностей делают выводы. Благодаря решениям, которые приняты на уровне главы государства, мы сформировали программу действий, направленных на повышение надежности электроснабжения для того, чтобы наша энергосистема была готова к таким воздействиям непогоды".

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Мороз:

"Мы понимаем, что погода меняется, вероятнее всего, такие воздействия будут повторяться. И нам нужно сделать все для того, чтобы энергосистема, в следующий раз столкнувшись с таким воздействием, была более готова".

Говоря о том, что уже сделано, глава ведомства отметил одно из важнейших направлений - это увеличение количества дизель-генераторных установок как в энергосистеме, так и не в энергосистеме. По его словам, только в энергосистеме на треть увеличивается количество дизель-генераторных установок для того, чтобы в случае разрушения линий электропередачи в результате непогоды, можно было привести дизель-генераторную установку в населенный пункт и обеспечить этот населенный пункт электрической энергией.

"Кроме самих энергетиков, такой же работой занимаются и сельскохозяйственные предприятия, и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивают себя этими дизель-генераторными установками", - отметил он.

"Еще очень важное направление - это внедрение современных технологий, то, о чем говорил наш Президент, это использование беспилотных летательных аппаратов. Дело в том, что во время воздействия непогоды очень важным является определение масштабов повреждений, определение точек, где произошло это повреждение для того, чтобы максимально оперативно выехать на место повреждений и его устранить. В соответствии с планами Министерства энергетики мы в 4 раза собираемся увеличить количество беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться в энергосистеме для восстановления", - проинформировал министр.