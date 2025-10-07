Мошенники воруют данные жителей Гродненской области, представляясь энергетиками

В Гродненской области зафиксирована новая волна звонков от мошенников, которые под предлогом замены счетчиков пытаются получить личные данные граждан. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РУП "Гродноэнерго".

Первые случаи зафиксированы в Кореличском районе. Кроме хитрых психологических схем убеждения абонентов, для большей убедительности мошенники добились, чтобы при звонке на экране отображалось название "Белэнерго". И так под предлогом замены счетчика собирают личную информацию и паспортные данные.

В "Гродноэнерго" напомнили, что никакую личную информацию энергетики по телефону не требуют, а непосредственно в домах и квартирах никаких работ, кроме замены и поверки электрических счетчиков, не производят.

Кроме того, все сотрудники РУП "Гродноэнерго" при посещении потребителей имеют при себе удостоверение, в котором указаны номер, фамилия, имя и отчество сотрудника, название структурного подразделения, в котором он работает, должность и фотография. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем организации. Такая же информация, кроме номера, размещена на бейдже работника энергоснабжающей организации. Персонал ремонтных бригад одет в спецодежду с логотипом РУП "Гродноэнерго".