Муравейко: Белорусская армия и воинские части оснащены в соответствии с мировыми тенденциями

Успех или неудачи в ходе современных конфликтов участники боестолкновений зачастую объясняют состоянием связи. Причем связь сегодня - это не только обмен сведениями между людьми, но и когда налажено устойчивое управление дроном, а данные со станций отображаются в кабине у пилота и на пунктах управления.

Дроны, самолеты, ракеты, образцы ПВО, артиллерия - все комплексы вооружений сегодня можно умножить на ноль, если они не объединены стойкой системой управления. Ключевую роль в ней играет связь. Порой связь (а тут достаточно вспомнить историю с отключением россиян от Starlink) способна изменить ход крупных операций. Но если раньше достаточно было обеспечить обмен данными между штабами различных уровней, то сегодня необходимыми для боя сведениями должен обладать каждый офицер и солдат. В ходе СВО благодаря сохраняющейся ниточке коммуникации небольшие группы, а иногда и бойцы-одиночки неделями выполняют задачи в отрыве от основных сил и даже в тылу противника. Сохранить надежный контакт в любой обстановке, при воздействии разнообразных инструментов РЭБ - с этой целью белорусская армия сейчас насыщается передовыми системами связи: стационарными, носимыми, возимыми. Недавно высокотехнологичный строй пополнили 15 единиц аппаратных и более полусотни комплектов передачи информации.

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Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Сегодня тот, кто владеет информацией, быстро получает сигналы и передает соответствующие команды, фактически выигрывает на поле боя. Наша армия и наши воинские части сегодня оснащены в соответствии с мировыми тенденциями. И это благодаря той работе, которую проводят все войска связи и управление связи Генерального штаба в частности. Наше тактическое звено управления обеспечено цифровыми линиями, потоками, которые обеспечивают фактически в онлайн-режиме связь командира вплоть индивидуально до каждого солдата".

В Беларуси с нового оборудования пылинки не сдувают. Радио-, проводная, стандарта GSM, спутниковая - системы связи сразу встраиваются в контур управления войсками. Это же касается мобильных комплексов, которые благодаря небольшой массе позволяют бойцам комфортно получать и передавать сведения.

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Евгений Ёрш, начальник цеха ремонта и модернизации средств связи:

"Мобильные комплекты связи - это исключительно разработка управления связи. Эта аппаратура позволяет организовать связь через спутник, через 3G и через проводную связь. И все это мобильное и автономное. В комплект входит рюкзак и чемодан. Рюкзак надевается на плечи, чемодан в руки - и вперед".

Поставить образец связи в войска не конечная цель. Важно синхронизировать технику с уже имеющейся, наладить систему коммуникаций, что зависит от компетенций военных. Сегодня почти каждый из них связист. К примеру, для управления дроном необходимо знать основы связи со своей "птичкой", это азы. Грош цена умениям разведчиков обнаружить объект неприятеля, если они не в состоянии передать его координаты командованию. Кстати, этот навык проверялся недавно на испытании на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство".

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