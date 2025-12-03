3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Музей истории ВОВ подготовил проект, посвященный Нюрнбергскому процессу
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны подготовил проект, посвященный 80-летию Нюрнбергского трибунала. Выставка собрана совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил России.
В центре внимания 21 портрет нацистских преступников, созданный Николаем Жуковым. Иллюстрации были переданы российскими коллегами. В экспозиции представлены и личные вещи жертв концлагерей, пыточные приспособления, кандалы, копии документов, газетные строки - все то, что свидетельствует о сокрушительном следе нацисткой Германии.
Трибуналы над нацистскими преступниками проходили повсеместно, в том числе на территории Беларуси. Одним из самых известных стал Минский судебный процесс по делу о преступлениях, совершенных нацистскими оккупантами в Беларуси, который состоялся в зимой 1946 года.
В планах Музея истории Великой Отечественной войны в январе 2026 года раскрыть подробности Минского судебного процесса.