Музей истории ВОВ подготовил проект, посвященный Нюрнбергскому процессу

В центре внимания 21 портрет нацистских преступников, созданный Николаем Жуковым. Иллюстрации были переданы российскими коллегами. В экспозиции представлены и личные вещи жертв концлагерей, пыточные приспособления, кандалы, копии документов, газетные строки - все то, что свидетельствует о сокрушительном следе нацисткой Германии.

Трибуналы над нацистскими преступниками проходили повсеместно, в том числе на территории Беларуси. Одним из самых известных стал Минский судебный процесс по делу о преступлениях, совершенных нацистскими оккупантами в Беларуси, который состоялся в зимой 1946 года.