3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Музей Порфирия Рубановича открылся в Заславле
Заславль пополнился еще одной духовной достопримечательностью: в городе открыли и освятили музей-часовню в честь священномученика Порфирия Заславского.
Этот священник служил в Спасо-Преображенском соборе в начале прошлого века, но стал жертвой эпохи воинственного атеизма.
Порфирий Заславский включен в Собор белорусских новомучеников, память которых совершается в эти дни. Чтобы почтить память Порфирия, в Заславль прибыл Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он провел торжественное богослужение и освятил музей-часовню.
Музей-часовня разместилась в духовно-просветительском культурном центре имени Порфирия Заславского. Учреждение существует при приходе Спасо-Преображенского собора Заславля. Здесь проходят занятия воскресной школы, выставки художников и творческие встречи.