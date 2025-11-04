Музей Порфирия Рубановича открылся в Заславле

Заславль пополнился еще одной духовной достопримечательностью: в городе открыли и освятили музей-часовню в честь священномученика Порфирия Заславского.

Этот священник служил в Спасо-Преображенском соборе в начале прошлого века, но стал жертвой эпохи воинственного атеизма.

Порфирий Заславский включен в Собор белорусских новомучеников, память которых совершается в эти дни. Чтобы почтить память Порфирия, в Заславль прибыл Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Он провел торжественное богослужение и освятил музей-часовню.