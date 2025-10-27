МВД Беларуси напоминает: в погоне за хайпом оставайтесь в рамках закона

Гонка за выигрышем и популярностью может обернуться уголовным делом. Об информационной гигиене напоминает милиция.



Речь идет о случаях агрессивного видео в социальных сетях. Нередко молодежь, идя на поводу у блогеров, совершает необдуманные поступки, которые влекут тяжелые последствия.