МВД Беларуси напоминает: в погоне за хайпом оставайтесь в рамках закона
Гонка за выигрышем и популярностью может обернуться уголовным делом. Об информационной гигиене напоминает милиция.
Речь идет о случаях агрессивного видео в социальных сетях. Нередко молодежь, идя на поводу у блогеров, совершает необдуманные поступки, которые влекут тяжелые последствия.
Сергей Лосич, начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси: "МВД напоминает об административной и уголовной ответственности за подобное поведение и размещение такого видеоконтента. Правоохранители непрерывно проводят мониторинг сети Интернет. Каждому выявленному нарушению дается правовая оценка и принимаются соответствующие меры реагирования. Виновные лица не останутся безнаказанными".
Милиция на постоянной основе мониторит соцсети. Не стоит совершать необдуманных поступков.