Обмен опытом и совместные проекты: в Минске обсудили развитие системы допобразования для детей
В Минском государственном Дворце детей и молодежи прошла международная научно-практическая конференция, приуроченная к 60-летию учреждения.
Профильные специалисты из России, Кыргызстана и регионов Беларуси встретились, чтобы обсудить всестороннее развитие подрастающего поколения.
Важным событием стало вступление дворца в Евразийскую Ассоциацию дополнительного образования детей, объединяющую организации из семи стран.
В повестке конференции были такие аспекты, как обмен опытом и совместные проекты для музыкального, художественного, технического и экологического творчества.
В Минске функционирует более 20 учреждений дополнительного образования. Среди самых популярных - танцевальное, спортивное и художественное направления. Активно расширяется формат технического творчества - недавно открылся новый профильный центр на 7,5 тыс. юных инженеров.