Обмен опытом и совместные проекты: в Минске обсудили развитие системы допобразования для детей

В Минском государственном Дворце детей и молодежи прошла международная научно-практическая конференция, приуроченная к 60-летию учреждения.

Профильные специалисты из России, Кыргызстана и регионов Беларуси встретились, чтобы обсудить всестороннее развитие подрастающего поколения.

Важным событием стало вступление дворца в Евразийскую Ассоциацию дополнительного образования детей, объединяющую организации из семи стран.

В повестке конференции были такие аспекты, как обмен опытом и совместные проекты для музыкального, художественного, технического и экологического творчества.