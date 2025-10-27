Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Обмен опытом и совместные проекты: в Минске обсудили развитие системы допобразования для детей

В Минском государственном Дворце детей и молодежи прошла международная научно-практическая конференция, приуроченная к 60-летию учреждения.

Профильные специалисты из России, Кыргызстана и регионов Беларуси встретились, чтобы обсудить всестороннее развитие подрастающего поколения.

Важным событием стало вступление дворца в Евразийскую Ассоциацию дополнительного образования детей, объединяющую организации из семи стран.

В повестке конференции были такие аспекты, как обмен опытом и совместные проекты для музыкального, художественного, технического и экологического творчества.

В Минске функционирует более 20 учреждений дополнительного образования. Среди самых популярных - танцевальное, спортивное и художественное направления. Активно расширяется формат технического творчества - недавно открылся новый профильный центр на 7,5 тыс. юных инженеров.

