Милей всех милей: партия президента Аргентины одержала победу на парламентских выборах

Милей для них всех милей, или Обещания Трампа сделали свое дело. По итогам голосования на парламентских выборах партия президента Аргентины получила более 40 % голосов, обеспечив себе большинство в парламенте. Основным соперником на выборах выступала оппозиционная коалиция "Сила родины", сумевшая набрать около 32 %.

Перед выборами правительство Аргентины обратилось за помощью к США на фоне финансовых проблем страны. Трамп заявил, что окажет 40-миллиардную поддержку, но только в случае успеха Милея.



И, похоже, теперь Буэнос-Айрес имеет все шансы отойти от экономической пропасти. Впрочем, явка избирателей на этих выборах стала рекордно низкой по историческим меркам - почти 68 %, то есть не пришли на голосование примерно 12 млн человек.