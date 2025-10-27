"На мой взгляд, в новых условиях особенно важно действительно работать по созданию новых структур обеспечения евразийской безопасности. Старые системы, основанные на ОБСЕ, различных международных организациях по борьбе с оружием массового поражения, показали свою полную неэффективность, так как превратились в подконтрольные США пропагандистские механизмы. Вполне логично, что в этих условиях мы должны создавать новые структуры на базе Евразийского союза, ОДКБ, ШОС и БРИКС - структуры, которые будут решать проблемы в сфере экономики и в сфере безопасности без американского диктата, без постоянных угроз и ультиматумов колониальных держав Старого Света".