Политолог Манойло о важности евразийской безопасности: Мы живем в мире вызовов и угроз
С 28 по 29 октября в Минске пройдет III Международная конференция по евразийской безопасности. Мероприятие, несомненно, привлекает внимание. В условиях новых вызовов и угроз коллективная безопасность на евразийском пространстве приобретает особое значение.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Международная безопасность - тема чрезвычайно важная и актуальная в современных условиях, учитывая то, что сейчас происходит на территории Украины, учитывая сложные отношения с коллективным Западом и даже с теми же Соединенными Штатами, с которыми наметилось определенное тактическое улучшение на ближнесрочной перспективе. Но это все равно не отменяет тот градус похолодания, который был достигнут за годы правления предшественника Дональда Трампа. И в этом отношении мы живем в мире, полном новых вызовов и угроз безопасности. Евразийская безопасность - это та самая безопасность, которую мы должны защищать в первую очередь усилиями всех евразийских государств. Международные конференции - это очень эффективный и действенный механизм для обмена опытом".