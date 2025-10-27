Политолог Манойло о важности евразийской безопасности: Мы живем в мире вызовов и угроз

"Международная безопасность - тема чрезвычайно важная и актуальная в современных условиях, учитывая то, что сейчас происходит на территории Украины, учитывая сложные отношения с коллективным Западом и даже с теми же Соединенными Штатами, с которыми наметилось определенное тактическое улучшение на ближнесрочной перспективе. Но это все равно не отменяет тот градус похолодания, который был достигнут за годы правления предшественника Дональда Трампа. И в этом отношении мы живем в мире, полном новых вызовов и угроз безопасности. Евразийская безопасность - это та самая безопасность, которую мы должны защищать в первую очередь усилиями всех евразийских государств. Международные конференции - это очень эффективный и действенный механизм для обмена опытом".