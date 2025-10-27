В Лос-Анджелесе фестиваль скейтбордистов закончился погромами и задержаниями

Halloween Hell Bomb взорвалась по-настоящему: в Лос-Анджелесе скейтерский фестиваль закончился погромами и задержаниями. Мероприятие собрало около тысячи человек, но в какой-то момент превратилось в сцену уличного хаоса.

Участники стали перекрывать движение и устраивать натуральные погромы, вступая в стычки с полицией. Чтобы остудить толпу, силовики пустили в ход резиновые пули и светошумовые гранаты. Несколько человек задержаны.