В Лос-Анджелесе фестиваль скейтбордистов закончился погромами и задержаниями
Автор:Редакция news.by
Halloween Hell Bomb взорвалась по-настоящему: в Лос-Анджелесе скейтерский фестиваль закончился погромами и задержаниями. Мероприятие собрало около тысячи человек, но в какой-то момент превратилось в сцену уличного хаоса.
Участники стали перекрывать движение и устраивать натуральные погромы, вступая в стычки с полицией. Чтобы остудить толпу, силовики пустили в ход резиновые пули и светошумовые гранаты. Несколько человек задержаны.