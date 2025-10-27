3.67 BYN
Беларусь в 2025 году планирует заработать на экспорте медуслуг 50 млн долларов
В Беларуси наблюдается рост экспорта медицинского туризма и услуг. За 2024 год более 160 тыс. иностранцев из 159 стран обратились к нашим медикам.
Положительная динамика и по количеству граждан, которые едут на лечение из Польши, Литвы и Латвии. Наиболее востребованы трансплантология и онкология. Приезжают к нам и за образовательными услугами - на стажировку и повышение квалификации.
Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
"В текущем году были подписаны два очень важных соглашения: соглашение в области детской онкологии (лечение, предупреждение детской онкологии), а также в области трансплантации органов. Буквально недавно ряд наших граждан получали на базе городской клинической больницы города Минска процедуру по пересадке стволовых клеток. На сегодняшний день можно сказать, что белорусская медицина готова достойно конкурировать на международном рынке медицинских услуг. Это знают и наши граждане".
Беларусь в области здравоохранения в этом году планирует достичь экспорта в 50 млн долларов. Минздрав подписал свыше 70 меморандумов и соглашений с разными странами, что позволяет сотрудничать в области обмена опытом и технологиями, а также создавать совместные разработки.