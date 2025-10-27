3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Новые разработки для банковского сектора представили в Парке высоких технологий
Новые разработки банковского продукта. Концепцию первой зарплатной карты с выгодами для молодой аудитории представили в Парке высоких технологий.
За победу в конкурсе идей боролись более 150 студентов из ведущих вузов Беларуси - будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи. Молодые умы пообщались с экспертами, прослушали лекции от специалистов финансовой сферы и представили свои проекты.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий: "Это, наверное, та самая история про молодежь, которая не просит ни льгот, ни поддержки, а наоборот готова работать в условиях жесткой конкуренции исключительно на своем зажигательном оптимизме".
Общий призовой фонд разделили три команды. Лучшие разработки планируют внедрить в банковской сфере Беларуси.