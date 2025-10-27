Новые разработки для банковского сектора представили в Парке высоких технологий

Новые разработки банковского продукта. Концепцию первой зарплатной карты с выгодами для молодой аудитории представили в Парке высоких технологий.



За победу в конкурсе идей боролись более 150 студентов из ведущих вузов Беларуси - будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи. Молодые умы пообщались с экспертами, прослушали лекции от специалистов финансовой сферы и представили свои проекты.