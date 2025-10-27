Политолог Самарин: Мирные инициативы, исходящие с белорусской земли, всегда заканчиваются успехом

"Невозможно недооценить важность этой встречи, важность этого откровенного, как нельзя более своевременного разговора, когда в мире перманентно происходят вооруженные конфликты. Основные игроки не справляются с тем, чтобы управлять ситуацией. Кроме того, миропорядок терпит кризис. Сначала был переход от многополярного мира к однополярному, а сейчас снова возобновляется многополярный мир. И в этой связи мы ощущаем очень серьезный кризис. И, конечно, сейчас как никогда важно встречаться, обсуждать вопросы, быть откровенными друг с другом. Встречи в Минске традиционно носят такой миротворческий характер, и мирные инициативы, которые исходят с белорусской земли, всегда заканчиваются успехом".