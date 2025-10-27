США стягивают войска к берегам Венесуэлы

Вашингтон из миротворца превращается в разжигателя войны. США резко активизировали флот в Карибском бассейне у границ Венесуэлы: к эсминцам, крейсеру и десантным кораблям с морпехами присоединился крупнейший в мире авианосец с десятками вертолетов, истребителей и самолетов.