США стягивают войска к берегам Венесуэлы

Вашингтон из миротворца превращается в разжигателя войны. США резко активизировали флот в Карибском бассейне у границ Венесуэлы: к эсминцам, крейсеру и десантным кораблям с морпехами присоединился крупнейший в мире авианосец с десятками вертолетов, истребителей и самолетов.

Правительство Боливарианской республики военную провокацию в Карибском море осудило, называет ее подготовкой к полномасштабной военной конфронтации.

Ранее Трамп заявил о возможном проведении наземных военных операций на территории Венесуэлы из-за роста наркотрафика.

