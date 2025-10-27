Экономический спад и низкий уровень доверия: в Германии налицо признаки политического кризиса

В Германии назревает политический кризис - половина опрошенных немцев ожидают роспуска правящей коалиции раньше срока - до 2029 года.



Результаты социсследования также показывают, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" остается самой популярной в стране с результатом 26 %, за ней идет партия канцлера Мерца - 24 %.