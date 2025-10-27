Киев вновь демонстрирует свою террористическую сущность. Украинские войска нанесли серию ударов по дамбе Белгородского водохранилища, чтобы затопить приграничье и сорвать наступление на харьковском направлении.

Частично повреждена сама плотина и здание с оборудованием. Уровень реки Северский Донец снизился - вода отошла от берега на несколько метров и начинает прибывать в деревнях рядом с водохранилищем. Жителям предложено переехать в пункты временного размещения.