Александр Лукашенко проведет встречу со специальным посланником Папы Римского Льва XIV

Кардинал прибыл в Беларусь по поручению Святейшего Отца на торжества, посвященные 100-летию Пинской епархии. Разговор пойдет о развитии отношений между Беларусью и Ватиканом, роли Церкви в духовной и общественной жизни, а также о гуманитарных инициативах.