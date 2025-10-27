3.67 BYN
Александр Лукашенко проведет встречу со специальным посланником Папы Римского Льва XIV
Автор:Редакция news.by
27 октября во Дворце Независимости пройдет встреча Александр Лукашенко с кардиналом Клаудио Гуджеротти - префектом Дикастерии Восточных Церквей, спецпосланником Папы Римского Льва XIV.
Кардинал прибыл в Беларусь по поручению Святейшего Отца на торжества, посвященные 100-летию Пинской епархии. Разговор пойдет о развитии отношений между Беларусью и Ватиканом, роли Церкви в духовной и общественной жизни, а также о гуманитарных инициативах.
Визит спецпосланника Папы Римского имеет особый символизм: Гуджеротти, служивший в Минске апостольским нунцием, возвращается в страну, которую называл вторым домом.