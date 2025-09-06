3.70 BYN
"Мы демонстрируем единство взглядов" - Хренин оценил завершившиеся в Беларуси учения ОДКБ
Коллективные силы ОДКБ завершили масштабные учения в Беларуси.
Во время маневров отрабатывались задачи по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению переброски сил региональной группировки войск, а также проведению совместной операции по стабилизации обстановки. Мероприятия, включавшие операции "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", проходили в рамках единого оперативного замысла.
Военным альянса, отметил министр обороны Беларуси, удалось добиться единства стандартов. А это сегодня весьма важно при управлении, разведке и всестороннем обеспечении.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Никто не отменял вопросы стратегического сдерживания. Мы демонстрируем единство взглядов, способность и возможность реагировать на различные угрозы в зонах ответственности организации. Кстати, фундамент этой совместимости, взаимодействия был проверен не только на учениях, но и в ходе выполнения задач при решении кризисной ситуации в январе 2022 года на территории Республики Казахстан".
Министр обороны также отметил, что в течение 15 лет проведено более 80 учений на территории стран ОДКБ. А Беларусь принимала такие маневры 13 раз.